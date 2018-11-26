Глава російського холдингу Газпром Олексій Міллер заявив про те, що будівництво газопроводу Північний потік 2 завершено на 20%.
Дивися повний текст У Газпромі повідомили, що Північний потік 2 готовий на 20%.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:00
У Газпромі повідомили, що Північний потік 2 готовий на 20%
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Дивися повний текст У Газпромі повідомили, що Північний потік 2 готовий на 20%.
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:00
Голос за кадром: "Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза"
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