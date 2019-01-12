У Мінфіні повідомляють, що запровадження єдиного рахунку має спростити умови ведення бізнесу для експортерів та імпортерів.
Дивися повний текст Мінфін запускає єдиний рахунок для митних платежів.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:48
Мінфін запускає єдиний рахунок для митних платежів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін запускає єдиний рахунок для митних платежів.
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:49
Почему не ввести единый счет/адрес для оплаты всех государственных и не только учереждений ? Например, гос или приват орган/ коммнальный платеж, генерирует персональное для данного платежа 16 или 20 значное число, заходишь в банк, банкомат, интернет и т.п. Выбираешь пункт платежи, вбирваешь 16зн код и сумму и вуаля - платеж прошел. И не надо искать и следить за изменениев счетов. Счет тебе выставили - дали сумму и код - пошел залпатил и точка.
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