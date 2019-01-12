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Група Тігіпка купує
мережу аптек КОСМО

Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:53

Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба групи.

Дивися повний текст Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО.
R2
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