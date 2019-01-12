Про це повідомляє прес-служба групи.
Дивися повний текст Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:53
Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:43
Банки и заводы закончились, перешли на аптеки?
Как то резво побежал этот комсомолец. Откуда бало? Может как кошелек петруччо работает, как то уж активно бабло расфасовыает по разным корзинам?
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:48
Re: Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО
недавно підвищили депо %
гроші несуть, з другого боку купують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|