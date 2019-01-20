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Бізнес стурбований через чергову реформу податкової -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.
Дивися повний текст Бізнес стурбований через чергову реформу податкової - експерт
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:48
А где реформа-то?
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