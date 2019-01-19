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Безготівкова революція. Українці
зможуть зняти готівку з...

Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:55

Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям готують справжню безготівкову революцію.

Дивися повний текст Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з картки на касі супермаркета.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:14

Кассиры в супермаркетах загружены и не будут готовы заморачиватся с выдачей денег с карты через пос-терминал
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:17

  KULANDALE написав:Кассиры в супермаркетах загружены и не будут готовы заморачиватся с выдачей денег с карты через пос-терминал

Будут, никуда не денутся. Еще и сами предлагать будут
Faceless
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