Українцям готують справжню безготівкову революцію.
Дивися повний текст Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з картки на касі супермаркета.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:55
Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
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Дивися повний текст Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з картки на касі супермаркета.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:14
Кассиры в супермаркетах загружены и не будут готовы заморачиватся с выдачей денег с карты через пос-терминал
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:17
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