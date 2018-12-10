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Нацполіція відкрила справу за
фактом розкрадання 20 млн...

Нацполіція відкрила справу за фактом розкрадання 20 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:56

Нацполіція відкрила справу за фактом розкрадання 20 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення і розтрати великої суми державних коштів чиновниками і бізнесменами при будівництві експреса "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Дивися повний текст Нацполіція відкрила справу за фактом розкрадання 20 млн гривень при будівництві експреса в Бориспіль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:56

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