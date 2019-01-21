У січні 2019 року в Україні налічується близько 150 тисяч вакансій. Про це сказав в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко.
Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості назвали кількість вакансій.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:28
У Держслужбі зайнятості назвали кількість вакансій
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Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості назвали кількість вакансій.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:29
Цікаві ж заяви робить Валерій. Коли співвідношення офіційно зареєстрованих безробітніх до офіційно зареєстрованих вакансій - 5,8 безробітні до 1-єї вакансії.
А дивлячись на середній рівень допомоги, який має бути на рівні останньої з/п - 2 876грн? Це навіть менше ніж мінімальна з/п. Це яким чином так вийшло? Хтось висить безробітнім ще з незапам*ятних часів?
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