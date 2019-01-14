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Білорусь підвищує тариф на транзит російської нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті відомства.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:44
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