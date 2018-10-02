ПриватБанк анонсував нову версію сервісу «Приват24».
Дивися повний текст ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15
ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють
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Дивися повний текст ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15
"Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid."
Пытаются уйти от наследия Дубилета. Мне кажется этот год будет богатым...
На падения privat24.
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