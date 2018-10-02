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ПриватБанк анонсував нову
версію «Приват24»: що змінюють

ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15

ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк анонсував нову версію сервісу «Приват24».

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15

"Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid."
Пытаются уйти от наследия Дубилета. Мне кажется этот год будет богатым...
На падения privat24.
vovan27
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:56

Страшно представить , что это будет. Не дай бог ощад 24.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:54

и зачем ломать то что и так отлично работает? что они могут сделать революционного в новом приложении чего нельзя было прикрутить к старому? или это просто кому-то нужно освоить средства?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:08

  vovan27 написав:"Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid."
Пытаются уйти от наследия Дубилета. Мне кажется этот год будет богатым...
На падения privat24.

Не Дубилета, а Витязя.
Посмотрим как у них получится по итогу.
языком п..еть - не мешки ворочать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:11

  curiousobro написав:
  vovan27 написав:"Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid."
Пытаются уйти от наследия Дубилета. Мне кажется этот год будет богатым...
На падения privat24.

Не Дубилета, а Витязя.
Посмотрим как у них получится по итогу.
языком п..еть - не мешки ворочать.

"МВФ требует" ухудшить всё до "европейского уровня"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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