ПриватБанк анонсував нову версію сервісу «Приват24».
Дивися повний текст ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15
ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють
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Дивися повний текст ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:15
"Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid."
Пытаются уйти от наследия Дубилета. Мне кажется этот год будет богатым...
На падения privat24.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:54
и зачем ломать то что и так отлично работает? что они могут сделать революционного в новом приложении чего нельзя было прикрутить к старому? или это просто кому-то нужно освоить средства?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:08
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:11
"МВФ требует" ухудшить всё до "европейского уровня"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:53
"Зазначимо, платформа Corezoid належить колишньому керівнику центру електронного бізнесу "ПриватБанку" Олександру Витязю Більше читайте тут:
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