Про це сказав глава громадської ради НКРЕКП Василь Котко.
Дивися повний текст Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40
Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор.
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40
а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?
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