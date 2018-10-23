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Січневі платіжки за газ законні
і підлягають оплаті -...

Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40

Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав глава громадської ради НКРЕКП Василь Котко.

Дивися повний текст Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40

а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?
RomanTik
 
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