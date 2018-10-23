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Січневі платіжки за газ законні
і підлягають оплаті -...

Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40

Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав глава громадської ради НКРЕКП Василь Котко.

Дивися повний текст Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті - регулятор.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:40

а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:39

Re: Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...

Не платить пару месяцев всем скопом, тогда зачухаются.
Это называется перед смертью(выборами и сборов чемоданов) не надышешься
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:40

Re: Січневі платіжки за газ законні і підлягають оплаті -...

Сейчас гарант наложит кучу табу и будет маладец в глазах лохтората.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:02

"Лишние" кубы приписывают регулярно,хотя гроцман рвал на себе рубаху и заверял,что это беспредел нафтогаза и он им даст по рукам.Но платежки третий месяц приходят с "приписками".Наверное не он дал им по рукам,а они ему дали на лапу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:07

  RomanTik написав:а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?


В печку их !


ПОСТАНОВА НКРЕКП № 1498 вiд 23.11.2018

Щодо заборони ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами



Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку із зверненнями споживачів природного газу та з метою захисту їх прав Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:



1. Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» при здійсненні обліку природного газу, використаного побутовими споживачами, приводити об’єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами.

2. У разі приведення у жовтні 2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» необхідно здійснити за жовтень 2018 року перерахунок об'єму споживання (розподілу) природного газу по об'єктах побутових споживачів відповідно до фактичних показань лічильників природного газу.





Голова НКРЕКП О.Кривенко
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:10

  RomanTik написав:а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?

лишние кубы ни в коем случае не надо оплачивать, так как методика расчётов, на которую ссылаются облгазы, не распространяется на бытовых потребителей... кстати по каждому облгазу имеется подобные постановы http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36336 но облгазы отказываются их выполнять...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:30

  Тракторист написав:
  RomanTik написав:а что делать с платежками в которых насчитаны лишние кубы в результате приведения к нормальным условиям?

лишние кубы ни в коем случае не надо оплачивать, так как методика расчётов, на которую ссылаются облгазы, не распространяется на бытовых потребителей... кстати по каждому облгазу имеется подобные постановы http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=36336 но облгазы отказываются их выполнять...


Совершенно верно! Пока набивал, Вы уже успели опередить.

Согласно приказа Минтоплива и энергетики №116 от 26.02.2004, действие данной методики приведения объёма распространяется только на субъектов хозяйстования:

" 2. Галузь використання

Дія цієї Методики поширюється на суб'єкти господарювання, які
у господарсько - виробничій діяльності для вимірювання об'єму
спожитого газу використовують лічильники, крім випадків
використання газу за показами лічильників громадянами -
підприємцями для власних потреб."
warlamp
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