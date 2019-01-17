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Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.
Дивися повний текст Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі (фото)
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:36
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Чет 17 січ, 2019 14:46
lapay
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