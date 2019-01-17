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Стало відомо, який вигляд
матиме розв'язка на...

Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:36

Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на...

Пропонуємо до обговорення:
Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.

Дивися повний текст Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:36

Те же яйца, только в профиль.
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