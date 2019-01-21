Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.
Дивися повний текст Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі (фото).
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:36
Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на...
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Дивися повний текст Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі (фото).
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:35
Ха-ха-ха! Половину из 830 лямов отмыть через бетон и асфальт! Круто!
Не решили ещё как их быстро "освоить".
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