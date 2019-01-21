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Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Пропонуємо до обговорення:
Криза, спричинена війною, економічною агресією і блокадою з боку Росії, відступає.

Дивися повний текст Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:22

Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.

В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.

Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33

  AlifeSoft написав:Что лучше?

Лучшее уже на пороге.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:38

  ruvex написав:
  AlifeSoft написав:Что лучше?

Лучшее уже на пороге.


Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:47

Еще обжитые блокпосты в половине областей после военного положения не остыли, а уже мынает крыза.
Эх, ввел бы Гарант ВП летом 2014-го вместо массового разведения рошен-павильонов на всех перекрестах, уже бы как сыр в масле катались, а голодные поляки-заробитчане к нам на уборку свеклы в очередь бы выстраивались
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00

AlifeSoft
Ні для похудання хліб ні- ні. Краще конфетки Рошен. Хімія своє дає. А потім в санаторій на водичку.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:04

  Дикий не Дикий написав:AlifeSoft
Ні для похудання хліб ні- ні. Краще конфетки Рошен. Хімія своє дає. А потім в санаторій на водичку.


Рошен, шоколадки и тортики тоже нельзя. Хотя очень хочется. Вообще кондитерка Рошен лучше швейцарских и бельгийский изделий при вполне разумной цене. Вот только калорийна уж слишком. Эх разработал бы Рошен шоколад для похудения...
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12

наверно он хотел сказать что плоды реформ почувствуем сразу как его выберут, но на такую наглость не пошел. По моему он сейчас кроме как о том, чтобы сохранить свою власть думать ни о чем уже не может
georgizark
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:25

Как вы заколупали с "элитой"! То что в ИТ люди гранит грызут так никто не говорит. Только о том сколько денег своей головой зарабатывают. Пашут как негры - вот и зарабатывают
JustAMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:27

  AlifeSoft написав:Вообще кондитерка Рошен лучше швейцарских и бельгийский изделий при вполне разумной цене.

Если имели возможность откушать сие творение, к примеру, "Киев вечерний" лет 10 назад, и сейчас заодно сравнив ингредиенты, то нынешнее это унылая мыльно-подобная субстанция с орехом выкидышем, а в сравнении с конфетами "АВК" - Шоколадная ночь, Гошен просто курит в стороне нервно подергиваясь. Сравните на досуге шоколад "Гошен" с "Малби Фудс", к примеру Экстра брют, опять не в пользу "лучшего шоколада".
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ruvex
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