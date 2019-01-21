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Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:43

  AlifeSoft написав:Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.

В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.

Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?


Как надоел уже ваш лживый треп!

Средняя зарплата программистов с 2014-го по 2018-й выросла с 1650 долларов до 2000 долларов. Прирост 21%.

https://jobs.dou.ua/salaries/dynamics/

А средняя зарплата в общем по стране - с 3500 грн в 2014-м до 9200 грн в 2018-м. Что в долларах составляет 280 и 335 долларов, соответственно. Прирост 19,6%!

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018

Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!

Почему такая радикальная разница? Потому что труд программистов, работающих преимущественно на аутсорсинговых проектах, оплачивается на мировом уровне, чего не скажешь о труде остальных украинцев, эксплуатируемом украинскими олигархами с помощью их шестерок-чиновников, создающих законодательные и регуляторные условия для этого.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:08

  AlifeSoft написав:
  Дикий не Дикий написав:AlifeSoft
Ні для похудання хліб ні- ні. Краще конфетки Рошен. Хімія своє дає. А потім в санаторій на водичку.


Рошен, шоколадки и тортики тоже нельзя. Хотя очень хочется. Вообще кондитерка Рошен лучше швейцарских и бельгийский изделий при вполне разумной цене. Вот только калорийна уж слишком. Эх разработал бы Рошен шоколад для похудения...


И шоколадки у Президента самые вкусные в мире - куда там швейцарцам и бельгийцам :mrgreen:

Интересно, почему тогда выбранное название компании настолько созвучно с итальянским брендом Роше, что его собственник Ферреро даже судился с Рошен. Парадокс какой-то - порохоботов послушай, так это европейские кондитеры должны были скопировать торговый знак Винницкой кондитерской фабрики, а не наоборот :mrgreen:

А почему нет - Bueno Vinnitsа и Kremenchugellо! Несостоявшиеся хиты европейских продаж :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:12

Все это я слышу с момента горбачевских реформ. На минуточку, больше 30 лет. Теперь новичков по пустыне поводят
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:13

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

  zРадио написав:Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!


Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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