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Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:02

  Moimir написав:Все это я слышу с момента горбачевских реформ. На минуточку, больше 30 лет. Теперь новичков по пустыне поводят


Что там один сатирик говорил про туннель?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:07

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

  ruvex написав:Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?

Абсолютно не важно! ВСЕ будут зарабатывать хорошо, если босса местных «айтишников» и «строителей» выберут на второй срок! Тезис же был вброшен без излишней завуалированности :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:43

  zРадио написав:А почему нет - Bueno Vinnitsа и Kremenchugellо! Несостоявшиеся хиты европейских продаж :mrgreen:

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Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:24

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!


Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.


Тоесть за Зеленского и Юлю голосовать не нужно, Порошенко наше все ? Так ИТишный и премудрейший ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:50

  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:
  AlifeSoft написав:Что лучше?

Лучшее уже на пороге.


Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.

Двух мало - это если есть один хлеб, а не как вы, масло, икру и т.д.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:50

  antey1969 написав:Еще обжитые блокпосты в половине областей после военного положения не остыли, а уже мынает крыза.
Эх, ввел бы Гарант ВП летом 2014-го вместо массового разведения рошен-павильонов на всех перекрестах, уже бы как сыр в масле катались, а голодные поляки-заробитчане к нам на уборку свеклы в очередь бы выстраивались

На Донбассе она с 93го
- И "каждое" обещает.
Но Марбелье и Баден Баден, Подмосковье и Лондон,.... - обживают только те, кто "Обещает" :mrgreen:
Население, что в состоянии - вынуждено бежать.
Остальным - те, що маємо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:59

  zРадио написав:
  AlifeSoft написав:Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.

В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.

Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?


Как надоел уже ваш лживый треп!

Средняя зарплата программистов с 2014-го по 2018-й выросла с 1650 долларов до 2000 долларов. Прирост 21%.

https://jobs.dou.ua/salaries/dynamics/

А средняя зарплата в общем по стране - с 3500 грн в 2014-м до 9200 грн в 2018-м. Что в долларах составляет 280 и 335 долларов, соответственно. Прирост 19,6%!

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018

Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!

Почему такая радикальная разница? Потому что труд программистов, работающих преимущественно на аутсорсинговых проектах, оплачивается на мировом уровне, чего не скажешь о труде остальных украинцев, эксплуатируемом украинскими олигархами с помощью их шестерок-чиновников, создающих законодательные и регуляторные условия для этого.

Вот как раз с этой целью они приватизировали и вывели под иностранную регистрацию всё, что могли. Может Вы слышали, такое сладкое слово "Офшор"?
- А Вы працюйте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:03

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Забыл уточнить:
Рост З/П официально получен только за счёт роста З/П министров и смотрящих.
А так же за счёт выведения из расчёта тех, у кого меньше минималки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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