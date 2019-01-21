Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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zРадио написав:Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!
Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.
Тоесть за Зеленского и Юлю голосовать не нужно, Порошенко наше все ? Так ИТишный и премудрейший ?
antey1969 написав:Еще обжитые блокпосты в половине областей после военного положения не остыли, а уже мынает крыза. Эх, ввел бы Гарант ВП летом 2014-го вместо массового разведения рошен-павильонов на всех перекрестах, уже бы как сыр в масле катались, а голодные поляки-заробитчане к нам на уборку свеклы в очередь бы выстраивались
На Донбассе она с 93го - И "каждое" обещает. Но Марбелье и Баден Баден, Подмосковье и Лондон,.... - обживают только те, кто "Обещает" Население, что в состоянии - вынуждено бежать. Остальным - те, що маємо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
AlifeSoft написав:Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.
В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.
Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?
Как надоел уже ваш лживый треп!
Средняя зарплата программистов с 2014-го по 2018-й выросла с 1650 долларов до 2000 долларов. Прирост 21%.
Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!
Почему такая радикальная разница? Потому что труд программистов, работающих преимущественно на аутсорсинговых проектах, оплачивается на мировом уровне, чего не скажешь о труде остальных украинцев, эксплуатируемом украинскими олигархами с помощью их шестерок-чиновников, создающих законодательные и регуляторные условия для этого.
Вот как раз с этой целью они приватизировали и вывели под иностранную регистрацию всё, что могли. Может Вы слышали, такое сладкое слово "Офшор"? - А Вы працюйте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Забыл уточнить: Рост З/П официально получен только за счёт роста З/П министров и смотрящих. А так же за счёт выведения из расчёта тех, у кого меньше минималки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.