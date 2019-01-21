Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

AlifeSoft написав:

Ну да, IT-шники уже не чувствуют себя в Украине королями среди туземцев. Зарплатный разрыв между средней зарплатой IT-шника и средней в Украине постепенно преодолел грань в 10 раз и медленно сокращается. Еще пару лет пройдет и зарплата пересичного в Украине всего на 30-40% будет ниже европейской, медицина и качество жизни тоже будет на уровне Европы.В то же время если проголосовать за Юлю или Бойко, то они снова обвалят экономику и валюту и снова вернется этот сладкий разрыв между доходами элиты (IT-шников) и пересичных в 10-15 раз.Так что даже неясно за кого голосовать. Или Европа для всех или статус индийского раджи для IT-шинков. Что лучше?