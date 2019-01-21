RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість ГОСТів СРСР
втратили чинність в Україні

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня понад 90% радянських ГОСТів втратили силу, інші будуть діяти до 1 січня 2022 року. Про це у вівторок, 22 січня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Дивися повний текст Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86855
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00

А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 30.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:55

  AlifeSoft написав:А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?

Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 480
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити
R2 » Пон 21 січ, 2019 13:31
4 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 17:04
semenoh
Експерт розповіла, чи важко знайти роботу в Україні
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:28
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 11:55
jeugen
До 2022 року в Україні можуть збудувати завод з...
R2 » Пон 21 січ, 2019 08:48
8 473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 21:27
rw666

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.