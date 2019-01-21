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Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня понад 90% радянських ГОСТів втратили силу, інші будуть діяти до 1 січня 2022 року. Про це у вівторок, 22 січня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Дивися повний текст Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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R2
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
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AlifeSoft
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:55
AlifeSoft написав:
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации
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shapo
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Пон 21 січ, 2019 21:27
rw666
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