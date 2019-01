Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

Додано: Вів 22 січ, 2019 23:26

shapo написав: Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации



Возможность получения международной сертификации на произведенный товар/услугу. Например дом, построенный с использованием ISO может быть сертифицирован по европейским стандартам, так же как и деталь, произведенная на заводе.



В то же время для международной сертификации детали произведенной не по стандартам ISO, нужно сперва чертежи и документацию переделать по стандартам ISO, произвести их верификацию сертифицированной организацией, а потом уже сертифицировать.



В общем ISO - это как диплом выданный американским университетом, ГОСТ - такой же диплом, но украинским. Возможность получения международной сертификации на произведенный товар/услугу. Например дом, построенный с использованием ISO может быть сертифицирован по европейским стандартам, так же как и деталь, произведенная на заводе.В то же время для международной сертификации детали произведенной не по стандартам ISO, нужно сперва чертежи и документацию переделать по стандартам ISO, произвести их верификацию сертифицированной организацией, а потом уже сертифицировать.В общем ISO - это как диплом выданный американским университетом, ГОСТ - такой же диплом, но украинским.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.