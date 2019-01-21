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Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня понад 90% радянських ГОСТів втратили силу, інші будуть діяти до 1 січня 2022 року. Про це у вівторок, 22 січня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Дивися повний текст Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
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AlifeSoft
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:55
AlifeSoft написав:
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации
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shapo
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:09
AlifeSoft написав:
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
Вы же образованный человек, думаю знаете, что такое ГОСТ, значение и практическое применение, а пишите подобную ересь. Существуюшие книги по ГОСТам и СНИПам разлетаются сейчас в профильных кругах, как горячие пирожки.
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ruvex
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:26
shapo написав:
Расскажите что даст ISO в строительстве, а не на заводе кроме менеджмента организации
Возможность получения международной сертификации на произведенный товар/услугу. Например дом, построенный с использованием ISO может быть сертифицирован по европейским стандартам, так же как и деталь, произведенная на заводе.
В то же время для международной сертификации детали произведенной не по стандартам ISO, нужно сперва чертежи и документацию переделать по стандартам ISO, произвести их верификацию сертифицированной организацией, а потом уже сертифицировать.
В общем ISO - это как диплом выданный американским университетом, ГОСТ - такой же диплом, но украинским.
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AlifeSoft
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:27
ruvex написав:
Вы же образованный человек, думаю знаете, что такое ГОСТ, значение и практическое применение, а пишите подобную ересь. Существуюшие книги по ГОСТам и СНИПам разлетаются сейчас в профильных кругах, как горячие пирожки.
Букинисты? Так как применимость ГОСТ-ов только для историков.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:36
AlifeSoft написав:
Возможность получения международной сертификации на произведенный товар/услугу. Например дом, построенный с использованием ISO может быть сертифицирован по европейским стандартам, так же как и деталь, произведенная на заводе.
В то же время для международной сертификации детали произведенной не по стандартам ISO, нужно сперва чертежи и документацию переделать по стандартам ISO, произвести их верификацию сертифицированной организацией, а потом уже сертифицировать.
В общем ISO - это как диплом выданный американским университетом, ГОСТ - такой же диплом, но украинским.
Ничего подобного. Гост соответствует евро нормам, а СНиП - еврокодам
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shapo
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:06
shapo написав:
Ничего подобного. Гост соответствует евро нормам, а СНиП - еврокодам
Соответствует не знак равенства (хотя сам иногда использую информацию из ГОСТ-ов так как близка к ISO). Для выхода на международный рынок оно должно не соответствовать ISO, а быть создано на основе стандартов ISO. По сути эта же проблема соответствует состоянию украинской промышленности, где её поделки на Западе просто не нужны, так как "соответствуют".
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AlifeSoft
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Додано: Сер 23 січ, 2019 06:09
AlifeSoft написав: shapo написав:
Ничего подобного. Гост соответствует евро нормам, а СНиП - еврокодам
Соответствует не знак равенства (хотя сам иногда использую информацию из ГОСТ-ов так как близка к ISO). Для выхода на международный рынок оно должно не соответствовать ISO, а быть создано на основе стандартов ISO. По сути эта же проблема соответствует состоянию украинской промышленности, где её поделки на Западе просто не нужны, так как "соответствуют".
ISO это один из вариантов сертификации предприятия, а не его продукции. И не везде применимый. Например, в фармацевтике GMP
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shapo
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:48
AlifeSoft написав: shapo написав:
Ничего подобного. Гост соответствует евро нормам, а СНиП - еврокодам
Соответствует не знак равенства (хотя сам иногда использую информацию из ГОСТ-ов так как близка к ISO). Для выхода на международный рынок оно должно не соответствовать ISO, а быть создано на основе стандартов ISO. По сути эта же проблема соответствует состоянию украинской промышленности, где её поделки на Западе просто не нужны, так как "соответствуют".
Нашу промышленную продукцию не берут не потому, что не по тем стандартам выпускаем, а потому что технологически отстали (никто сейчас не хочет в Украину вкладывать деньги в новые производства и технологии).
Применение ISO необходимо только при участии в международном разделении труда. Если конечная продукция полностью изготавливается в одной стране по ее собственным стандартам, то какие претензии могут быть к этой продукции.
Но переходить на международные стандарты придется - Украина не замкнутая страна.
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rw666
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