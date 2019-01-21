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Більшість ГОСТів СРСР
втратили чинність в Україні

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37

  AlifeSoft написав:Загалом ISO - це як диплом виданий американським університетом, ГОСТ - такий же диплом, але українським.

Не українським, а совєцьким.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37

Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували :(
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:48

Re: Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

вы немного не так поняли новость , это значит что ГОСТы не обязательны и можно все делать по ТУ :))) Расшифрую : если раньше было обязательно следовать жестким ГОСТам то теперь лепи что хочешь ,любое г а в н о, создавай свои Тех условия , мол доля коровьего г а в н а 10% конского 15% вместе будет колбаса :) главное что бы не было свинца мышьяка
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:57

Re: Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

дада, я помню, как после перехода пищевой промышленности с ГОСТ на ТУ появилось много странной колбасы без мяса, сливочного масла без сливок и прочая несъедобная и зачастую вредная хрень.
ГОСТы во многом архаичная и где-то у пищевиков даже маркетинговая хрень, но нужная и имеющая право на существование в модернизированном и адаптированном виде, чем ГП "Укрметртестстандарт" должен заниматься, но не занимается. Зная какие там зарплаты, удивляться нечему - не могут некомпетентные люди рассказывать производственникам что, как и из чего делать.
В ЕС есть свои ГОСТы, они называются техническими регламентами CE (Conformité Européenne), также есть добровольная сертификация, но это платное фуфло, больше маркетинговое.
ISO вообще никаким боком не связана с качеством продукции, только стандарт управления промышленным предприятием. Мы в свое время обсуждали такой, но никаких плюсов не обнаружили, просто кому-то непонятно за что откашлять кучу бабла. При экспорте нашей продукции также никому нафиг не нужен - покупателям в ЕС для дешевой растаможки нужны сертификаты Евро1, и еще кое-что специализированное, но не ИСО. Товарищ AlifeSoft просто что-то умное хотел ляпнуть, будучи никаким боком не заточеным на производство чего-то полезного в этом мире. Хорошо не про лучший тепловой насос в истории Украины.
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