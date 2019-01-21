Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

Додано: Сер 23 січ, 2019 10:57

дада, я помню, как после перехода пищевой промышленности с ГОСТ на ТУ появилось много странной колбасы без мяса, сливочного масла без сливок и прочая несъедобная и зачастую вредная хрень.

ГОСТы во многом архаичная и где-то у пищевиков даже маркетинговая хрень, но нужная и имеющая право на существование в модернизированном и адаптированном виде, чем ГП "Укрметртестстандарт" должен заниматься, но не занимается. Зная какие там зарплаты, удивляться нечему - не могут некомпетентные люди рассказывать производственникам что, как и из чего делать.

В ЕС есть свои ГОСТы, они называются техническими регламентами CE (Conformité Européenne), также есть добровольная сертификация, но это платное фуфло, больше маркетинговое.

ISO вообще никаким боком не связана с качеством продукции, только стандарт управления промышленным предприятием. Мы в свое время обсуждали такой, но никаких плюсов не обнаружили, просто кому-то непонятно за что откашлять кучу бабла. При экспорте нашей продукции также никому нафиг не нужен - покупателям в ЕС для дешевой растаможки нужны сертификаты Евро1, и еще кое-что специализированное, но не ИСО. Товарищ AlifeSoft просто что-то умное хотел ляпнуть, будучи никаким боком не заточеным на производство чего-то полезного в этом мире. Хорошо не про лучший тепловой насос в истории Украины.