RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість ГОСТів СРСР
втратили чинність в Україні

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37

  AlifeSoft написав:Загалом ISO - це як диплом виданий американським університетом, ГОСТ - такий же диплом, але українським.

Не українським, а совєцьким.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37

Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували :(
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:48

Re: Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

вы немного не так поняли новость , это значит что ГОСТы не обязательны и можно все делать по ТУ :))) Расшифрую : если раньше было обязательно следовать жестким ГОСТам то теперь лепи что хочешь ,любое г а в н о, создавай свои Тех условия , мол доля коровьего г а в н а 10% конского 15% вместе будет колбаса :) главное что бы не было свинца мышьяка
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 545
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:57

Re: Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

дада, я помню, как после перехода пищевой промышленности с ГОСТ на ТУ появилось много странной колбасы без мяса, сливочного масла без сливок и прочая несъедобная и зачастую вредная хрень.
ГОСТы во многом архаичная и где-то у пищевиков даже маркетинговая хрень, но нужная и имеющая право на существование в модернизированном и адаптированном виде, чем ГП "Укрметртестстандарт" должен заниматься, но не занимается. Зная какие там зарплаты, удивляться нечему - не могут некомпетентные люди рассказывать производственникам что, как и из чего делать.
В ЕС есть свои ГОСТы, они называются техническими регламентами CE (Conformité Européenne), также есть добровольная сертификация, но это платное фуфло, больше маркетинговое.
ISO вообще никаким боком не связана с качеством продукции, только стандарт управления промышленным предприятием. Мы в свое время обсуждали такой, но никаких плюсов не обнаружили, просто кому-то непонятно за что откашлять кучу бабла. При экспорте нашей продукции также никому нафиг не нужен - покупателям в ЕС для дешевой растаможки нужны сертификаты Евро1, и еще кое-что специализированное, но не ИСО. Товарищ AlifeSoft просто что-то умное хотел ляпнуть, будучи никаким боком не заточеным на производство чего-то полезного в этом мире. Хорошо не про лучший тепловой насос в истории Украины.
sequence
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 29.12.15
Подякував: 166 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:11

Re: Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

  yama написав:вы немного не так поняли новость , это значит что ГОСТы не обязательны и можно все делать по ТУ

это вы не поняли. давно есть замена гостам. это происходит давно и постоянно. всё развивается, отменяют устаревшее. не ищите зраду, где её нет.
ту и туу точно так же регламентированы и привязаны к соотв. дсту.
попробуйте сейчас что-то делать по "своим ту", а потом продать, устанете пыль глотать.
нормальные производители добиваются соответствия своей продукцией максимального количества стандартов, чтобы расширить потенциальные рынки сбыта.
не морочьте голову людям.
Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року.
Станом на жовтень 2014 фонд національних стандартів в Україні становить 27,5 тис. документів, 7489 з яких гармонізовані з міжнародними та європейськими. Протягом 2014 прийнято 175 національних нормативних документів, з яких 115 гармонізовані з міжнародними та європейськими, підготовлено до затвердження 350 проектів стандартів.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 859
З нами з: 10.05.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:38

  sequence написав:ISO вообще никаким боком не связана с качеством продукции, только стандарт управления промышленным предприятием.


ISO creates documents that provide requirements, specifications, guidelines or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, processes and services are fit for their purpose.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internati ... ardization
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... _standards

Вот из-за таких инженёров украинская промышленная продукция никому не нужна. Нужна только аграрка, которую можно производить без всяких ISO и продукция IT-шников, которые используют ISO.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 30.10.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04

  AlifeSoft написав:
  sequence написав:ISO вообще никаким боком не связана с качеством продукции, только стандарт управления промышленным предприятием.


ISO creates documents that provide requirements, specifications, guidelines or characteristics that can be used consistently to ensure that materials, products, processes and services are fit for their purpose.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internati ... ardization
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... _standards

Вот из-за таких инженёров украинская промышленная продукция никому не нужна. Нужна только аграрка, которую можно производить без всяких ISO и продукция IT-шников, которые используют ISO.

как раз для айтишников, которые работают, а не трындят на форумах, ИСО нужны. Напротив, для большинства реальных товаров - нафиг не нужно. Кстати, для некоторой еды ИСО как раз нужны. За конкретикой - к Южаниной, я с ней буду видеться на днях, мож спрошу
sequence
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 29.12.15
Подякував: 166 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:12

А это что???? Не ГОСТы (стандарты)????
• AACP — NATO Allied Acquisition Practices Publications.
• AAP — NATO Allied Administrative Publications.
• AAR — стандарты AAR (Association of American Railroads, Ассоциация американских железных дорог).

• STANAG — NATO Standardization Agreements, стандартизационные соглашения НАТО.
• TCO — стандарты добровольной сертификации на эргономичность и безопасность дисплеев, разработанные комитетом TCO Development, который является частью Шведской конфедерации профсоюзов.
• TIA — стандарты TIA (Telecommunications Industry Associastion, Ассоциация промышленных телекоммуникаций).
• UL — стандарты UL (Underwriters Laboratories Inc., Лаборатория по технике безопасности (США)).
• UIC - cтандарты UIC (Union Internationale des Chemins de fer, Международный союз железных дорог)
сова
 
Повідомлень: 562
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:28

Интересно, здесь есть хоть один реальный производственник или только пашущие IT-шники? :)

Тот кто производит какую-то материальную продукцию по каким нормативам сдает ее ОТК или заказчику и какими методами подтверждает качество? Неужели никто для этого не пользуется стандартами?
Кузя
 
Повідомлень: 299
З нами з: 08.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pohl-elena, Волгарь і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1, 2, 3
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
22 531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 14:45
forumreader
Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 23 січ, 2019 10:34
33 647
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 14:44
lapay
В Україні хочуть карати за неправильно видані кредити
R2 » Пон 21 січ, 2019 13:31
4 195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 17:04
semenoh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.