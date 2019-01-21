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Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:26
0mage0 написав:
Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували
ГОСТы и СНиПы разрабатывали десятки НИИ по заказу государства СССР за приличные деньги.
А эти ничего не платят, поэтому ДСТУ переписываются с ГОСТов с учетом уменьшения номенклатуры изделий выпускаемой в Украине по сравнении с клятым СССР. Например, самый большой диаметр арматуры в Украине 40мм, в СССР катали в 2 раза больше, тоже по листу, стальным профилям.
ДБН переписываются с СНиПов и Еврокодов, причем пишут так что иногда хрен поймешь о чем т.к. еще оставшиеся строительные НИИ влачат жалкое существование в сравнении с СССР.
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shapo
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:30
AlifeSoft написав:
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
А реально за госты кто цепляется сегодня?
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p_a_l
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:49
shapo написав:
ГОСТи і БНіП розробляли десятки НДІ на замовлення держави СРСР за пристойні гроші.
А ці нічого не платять, тому ДСТУ переписуються з ГОСТів з урахуванням зменшення номенклатури виробів, що випускається в Україні у порівнянні з клятих СРСР. Наприклад, найбільший діаметр арматури в Україні 40мм, в СРСР катали в 2 рази більше, теж по листу, сталевим профілям.
ДБН переписуються з Сніпов і Єврокодів, причому пишуть так що іноді хрін зрозумієш про що тому ще залишилися будівельні НДІ ледь животіють в порівнянні з СРСР.
Нехай, навіть якщо ДСТУ це буде якісний переклад українською ГОСТів, дія сссрівських гостів на 27 році незалежності - це просто ганьба.
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