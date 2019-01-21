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Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:26
0mage0 написав:
Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували
ГОСТы и СНиПы разрабатывали десятки НИИ по заказу государства СССР за приличные деньги.
А эти ничего не платят, поэтому ДСТУ переписываются с ГОСТов с учетом уменьшения номенклатуры изделий выпускаемой в Украине по сравнении с клятым СССР. Например, самый большой диаметр арматуры в Украине 40мм, в СССР катали в 2 раза больше, тоже по листу, стальным профилям.
ДБН переписываются с СНиПов и Еврокодов, причем пишут так что иногда хрен поймешь о чем т.к. еще оставшиеся строительные НИИ влачат жалкое существование в сравнении с СССР.
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shapo
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:30
AlifeSoft написав:
А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?
А реально за госты кто цепляется сегодня?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:49
shapo написав:
ГОСТи і БНіП розробляли десятки НДІ на замовлення держави СРСР за пристойні гроші.
А ці нічого не платять, тому ДСТУ переписуються з ГОСТів з урахуванням зменшення номенклатури виробів, що випускається в Україні у порівнянні з клятих СРСР. Наприклад, найбільший діаметр арматури в Україні 40мм, в СРСР катали в 2 рази більше, теж по листу, сталевим профілям.
ДБН переписуються з Сніпов і Єврокодів, причому пишуть так що іноді хрін зрозумієш про що тому ще залишилися будівельні НДІ ледь животіють в порівнянні з СРСР.
Нехай, навіть якщо ДСТУ це буде якісний переклад українською ГОСТів, дія сссрівських гостів на 27 році незалежності - це просто ганьба.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:49
На мой взгляд , это фиаско качества. если при покупке продуктов можно было хоть на что нибудь расчитывать . то сейчас будем покупать кота в мешке. Вместо молока порошок окрашивающий воду, вместо колбасы туалетную бумагу с ароматизаторами. вместо мороженого хим состав непонятного происхождения. Думаю в больничках придётся увеличить количество койкомест в связи с пищевыми отравлениями.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:57
shapo написав:
ГОСТи і БНіП розробляли десятки НДІ на замовлення держави СРСР за пристойні гроші.
А ці нічого не платять, тому ДСТУ переписуються з ГОСТів з урахуванням зменшення номенклатури виробів, що випускається в Україні у порівнянні з клятих СРСР. Наприклад, найбільший діаметр арматури в Україні 40мм, в СРСР катали в 2 рази більше, теж по листу, сталевим профілям.
ДБН переписуються з Сніпов і Єврокодів, причому пишуть так що іноді хрін зрозумієш про що тому ще залишилися будівельні НДІ ледь животіють в порівнянні з СРСР.
0mage0 написав:
Нехай, навіть якщо ДСТУ це буде якісний переклад українською ГОСТів, дія сссрівських гостів на 27 році незалежності - це просто ганьба.
Позор - это состояние украинской промышленности,науки,уровня жизни.
Если так пойдет и дальше то лет через 10-15 не останется никаких собственных нормативных документов и тут будут как в Африке пользоваться чужими.
Это,несомненно,огромное достижение независимости.
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shapo
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:58
-Segey- написав:
На мой взгляд , это фиаско качества. если при покупке продуктов можно было хоть на что нибудь расчитывать . то сейчас будем покупать кота в мешке. Вместо молока порошок окрашивающий воду, вместо колбасы туалетную бумагу с ароматизаторами. вместо мороженого хим состав непонятного происхождения. Думаю в больничках придётся увеличить количество койкомест в связи с пищевыми отравлениями.
Сейчас на базарах вижу как пишут на ценниках на колбасе или сыре "сделано по ГОСТ".
Совсем непатриотичные продавцы.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:16
shapo написав:
Зараз на базарах бачу як пишуть на цінниках на ковбасі або сирі "зроблено по ГОСТ".
Зовсім непатріотичні продавці..
Так отож, я теж гадав що то просто непатріотичні виробники (не тільки на базарі, а й на фабричній продукції пишуть, що зроблено за ГОСТом). А потім перевірив інформацію - видається, совєцькі ГОСТИ все ще діють, тож наче і до виробників претензій не заявиш, все за законом :/
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:35
shapo написав:
Ганьба - це стан української промисловості, науки, рівня життя.
Якщо так піде і далі то років через 10-15 не залишиться ніяких власних нормативних документів і тут будуть як в Африці користуватися чужими.
Це, безсумнівно, величезне досягнення незалежності.
Так, так, зубожіння, зрада і ярмо.
На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:09
0mage0 написав:
Так, так, зубожіння, зрада і ярмо.
На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.
С чем ничего общего, с ГОСТами или ДСТУ которыми ежедневно пользуюсь по работе?
В отличие от вас я видел как делались советские СНиП, а в середине 90-х ушёл с должности снс строительного НИИ т.к. не захотел выдавать халтуру под названием ДБН, а других заказов не было
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