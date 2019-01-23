Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні

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0mage0 написав:Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували
ГОСТы и СНиПы разрабатывали десятки НИИ по заказу государства СССР за приличные деньги. А эти ничего не платят, поэтому ДСТУ переписываются с ГОСТов с учетом уменьшения номенклатуры изделий выпускаемой в Украине по сравнении с клятым СССР. Например, самый большой диаметр арматуры в Украине 40мм, в СССР катали в 2 раза больше, тоже по листу, стальным профилям. ДБН переписываются с СНиПов и Еврокодов, причем пишут так что иногда хрен поймешь о чем т.к. еще оставшиеся строительные НИИ влачат жалкое существование в сравнении с СССР.
shapo написав:ГОСТи і БНіП розробляли десятки НДІ на замовлення держави СРСР за пристойні гроші. А ці нічого не платять, тому ДСТУ переписуються з ГОСТів з урахуванням зменшення номенклатури виробів, що випускається в Україні у порівнянні з клятих СРСР. Наприклад, найбільший діаметр арматури в Україні 40мм, в СРСР катали в 2 рази більше, теж по листу, сталевим профілям. ДБН переписуються з Сніпов і Єврокодів, причому пишуть так що іноді хрін зрозумієш про що тому ще залишилися будівельні НДІ ледь животіють в порівнянні з СРСР.
Нехай, навіть якщо ДСТУ це буде якісний переклад українською ГОСТів, дія сссрівських гостів на 27 році незалежності - це просто ганьба.
shapo написав:Зараз на базарах бачу як пишуть на цінниках на ковбасі або сирі "зроблено по ГОСТ". Зовсім непатріотичні продавці..
Так отож, я теж гадав що то просто непатріотичні виробники (не тільки на базарі, а й на фабричній продукції пишуть, що зроблено за ГОСТом). А потім перевірив інформацію - видається, совєцькі ГОСТИ все ще діють, тож наче і до виробників претензій не заявиш, все за законом :/
shapo написав:Ганьба - це стан української промисловості, науки, рівня життя. Якщо так піде і далі то років через 10-15 не залишиться ніяких власних нормативних документів і тут будуть як в Африці користуватися чужими. Це, безсумнівно, величезне досягнення незалежності.
Так, так, зубожіння, зрада і ярмо. На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.
0mage0 написав:Так, так, зубожіння, зрада і ярмо. На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.
С чем ничего общего, с ГОСТами или ДСТУ которыми ежедневно пользуюсь по работе? В отличие от вас я видел как делались советские СНиП, а в середине 90-х ушёл с должности снс строительного НИИ т.к. не захотел выдавать халтуру под названием ДБН, а других заказов не было
shapo написав:З чим нічого спільного, з ГОСТами або ДСТУ
Ані з тим, ані з іншим. На конкретне повідомлення в конкретній темі про ГОСТ/ДСТУ ви відповіли стандартною ватною тирадою про те, як все погано в Україні й не забули згадати про незалежність, яка вам, я так розумію, не подобається.
shapo написав:На відміну від вас
Це ваше припущення, оскільки я свою біографію тут не наводив.
shapo написав:З чим нічого спільного, з ГОСТами або ДСТУ
0mage0 написав:Ані з тим, ані з іншим. На конкретне повідомлення в конкретній темі про ГОСТ/ДСТУ ви відповіли стандартною ватною тирадою про те, як все погано в Україні й не забули згадати про незалежність, яка вам, я так розумію, не подобається.
Как всегда исказил. ДСТУ это сокращенный и переведенный на украинский советский ГОСТ. В некоторых случаях как ,например, неразрушающий контроль бетона ультразвуком в зимнее время написана откровенная глупость. А вот в ДБН этих глупостей намного больше т.к. они сложнее и сочетать ужа с ежом, т.е. советские СНиПы и европейские Еврокоды сложнее
shapo написав:На відміну від вас
0mage0 написав:Це ваше припущення, оскільки я свою біографію тут не наводив.
Так просветите какое отношение к нормативным документам имели 35 лет назад и сейчас
shapo написав:Як завжди спотворив. ДСТУ це скорочений і перекладений на український радянський ГОСТ. У деяких випадках як, наприклад, неруйнівний контроль бетону ультразвуком в зимовий час написана відверта дурість. А ось в ДБН цих дурниць набагато більше тому вони складніше і поєднувати вужа з їжаком, тобто радянські БНіП та європейські Єврокоди складніше
Я нічого не спотворював. Є совєцькі ГОСТи, частина з яких досі (27 років, трясця) дійсні, є ДСТУ, які дійсно перекладені ГОСТИ, але це важливо, називаються ДСТУ та українською мовою. Щодо якості перекладу - погоджуюсь, це повна лажа, треба робити ревізію і нормальний переклад.
shapo написав:Так просветите яке відношення до нормативних документів мали 35 років тому і зараз
Не мав стосунку, але ви про це не могли знати коли писали повідомлення.