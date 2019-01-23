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Більшість ГОСТів СРСР
втратили чинність в Україні

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:26

  0mage0 написав:Не пройшло і 27 років. І однаково ще не всі скасували :(


ГОСТы и СНиПы разрабатывали десятки НИИ по заказу государства СССР за приличные деньги.
А эти ничего не платят, поэтому ДСТУ переписываются с ГОСТов с учетом уменьшения номенклатуры изделий выпускаемой в Украине по сравнении с клятым СССР. Например, самый большой диаметр арматуры в Украине 40мм, в СССР катали в 2 раза больше, тоже по листу, стальным профилям.
ДБН переписываются с СНиПов и Еврокодов, причем пишут так что иногда хрен поймешь о чем т.к. еще оставшиеся строительные НИИ влачат жалкое существование в сравнении с СССР.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:30

  AlifeSoft написав:А смысл в ГОСТ-ах, если даже китайцы используют международные ISO. Или будем заниматься некрофилией и цепляться за эти скрепы?

А реально за госты кто цепляется сегодня?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:49

  shapo написав:ГОСТи і БНіП розробляли десятки НДІ на замовлення держави СРСР за пристойні гроші.
А ці нічого не платять, тому ДСТУ переписуються з ГОСТів з урахуванням зменшення номенклатури виробів, що випускається в Україні у порівнянні з клятих СРСР. Наприклад, найбільший діаметр арматури в Україні 40мм, в СРСР катали в 2 рази більше, теж по листу, сталевим профілям.
ДБН переписуються з Сніпов і Єврокодів, причому пишуть так що іноді хрін зрозумієш про що тому ще залишилися будівельні НДІ ледь животіють в порівнянні з СРСР.

Нехай, навіть якщо ДСТУ це буде якісний переклад українською ГОСТів, дія сссрівських гостів на 27 році незалежності - це просто ганьба.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:16

  shapo написав:Зараз на базарах бачу як пишуть на цінниках на ковбасі або сирі "зроблено по ГОСТ".
Зовсім непатріотичні продавці..

Так отож, я теж гадав що то просто непатріотичні виробники (не тільки на базарі, а й на фабричній продукції пишуть, що зроблено за ГОСТом). А потім перевірив інформацію - видається, совєцькі ГОСТИ все ще діють, тож наче і до виробників претензій не заявиш, все за законом :/
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:35

  shapo написав:Ганьба - це стан української промисловості, науки, рівня життя.
Якщо так піде і далі то років через 10-15 не залишиться ніяких власних нормативних документів і тут будуть як в Африці користуватися чужими.
Це, безсумнівно, величезне досягнення незалежності.

Так, так, зубожіння, зрада і ярмо.
На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:09

  0mage0 написав:Так, так, зубожіння, зрада і ярмо.
На будь-які повідомлення відповідайте розповідями про інші проблеми, які не мають нічого спільного з предметом обговорення.

С чем ничего общего, с ГОСТами или ДСТУ которыми ежедневно пользуюсь по работе?
В отличие от вас я видел как делались советские СНиП, а в середине 90-х ушёл с должности снс строительного НИИ т.к. не захотел выдавать халтуру под названием ДБН, а других заказов не было
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:46

  shapo написав:З чим нічого спільного, з ГОСТами або ДСТУ
Ані з тим, ані з іншим. На конкретне повідомлення в конкретній темі про ГОСТ/ДСТУ ви відповіли стандартною ватною тирадою про те, як все погано в Україні й не забули згадати про незалежність, яка вам, я так розумію, не подобається.

  shapo написав:На відміну від вас
Це ваше припущення, оскільки я свою біографію тут не наводив.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:20

  shapo написав:З чим нічого спільного, з ГОСТами або ДСТУ



  0mage0 написав:Ані з тим, ані з іншим. На конкретне повідомлення в конкретній темі про ГОСТ/ДСТУ ви відповіли стандартною ватною тирадою про те, як все погано в Україні й не забули згадати про незалежність, яка вам, я так розумію, не подобається.

Как всегда исказил.
ДСТУ это сокращенный и переведенный на украинский советский ГОСТ. В некоторых случаях как ,например, неразрушающий контроль бетона ультразвуком в зимнее время написана откровенная глупость.
А вот в ДБН этих глупостей намного больше т.к. они сложнее и сочетать ужа с ежом, т.е. советские СНиПы и европейские Еврокоды сложнее


  shapo написав:На відміну від вас


  0mage0 написав:Це ваше припущення, оскільки я свою біографію тут не наводив.


Так просветите какое отношение к нормативным документам имели 35 лет назад и сейчас
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:05

  shapo написав:Як завжди спотворив.
ДСТУ це скорочений і перекладений на український радянський ГОСТ. У деяких випадках як, наприклад, неруйнівний контроль бетону ультразвуком в зимовий час написана відверта дурість.
А ось в ДБН цих дурниць набагато більше тому вони складніше і поєднувати вужа з їжаком, тобто радянські БНіП та європейські Єврокоди складніше

Я нічого не спотворював. Є совєцькі ГОСТи, частина з яких досі (27 років, трясця) дійсні, є ДСТУ, які дійсно перекладені ГОСТИ, але це важливо, називаються ДСТУ та українською мовою. Щодо якості перекладу - погоджуюсь, це повна лажа, треба робити ревізію і нормальний переклад.


  shapo написав:Так просветите яке відношення до нормативних документів мали 35 років тому і зараз

Не мав стосунку, але ви про це не могли знати коли писали повідомлення.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:22

  shapo написав:Так просветите яке відношення до нормативних документів мали 35 років тому і зараз



  0mage0 написав:Не мав стосунку, але ви про це не могли знати коли писали повідомлення.


Это элементарно.
Человек, который хоть однажды имел к этому отношение никогда не будет расхваливать нынешнее убожество.

PS Кто меня переводит? Вы?
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shapo
 
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