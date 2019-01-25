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Більшість ГОСТів СРСР
втратили чинність в Україні

Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:26

  shapo написав:Це елементарно.
Людина, яка хоч раз мав до цього відношення ніколи не буде розхвалювати нинішнє убозтво.
Здогади у стилі Шерлока Холмса... Та я й не розхвалює жодне убозство. Тільки наголошую, що в Україні мають діяти українські стандарти, а не совєцькі, навіть якщо це частково буде переклад українською совєцьких (хоча що заважає нормально написати свої - не знаю).
  shapo написав:PS Хто мене переводить? Ви?

Довго думав, що це означає. Потім зрозумів, що ви про переклад. Перекладає гугл-перекладач, я його не редагую, тому виходить суржик :)
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:56

  shapo написав:Це елементарно.
Людина, яка хоч раз мав до цього відношення ніколи не буде розхвалювати нинішнє убозтво.



  0mage0 написав:Здогади у стилі Шерлока Холмса... Та я й не розхвалює жодне убозство. Тільки наголошую, що в Україні мають діяти українські стандарти, а не совєцькі, навіть якщо це частково буде переклад українською совєцьких (хоча що заважає нормально написати свої - не знаю).


Ни в одной теме не переводили, а тут начали.
По поводу того, что мешает сделать я уже написал несколько раз - отсутствие финансирование науки в Украине, и строительной в частности, убитое производство и отток лучших кадров или в другие области, или вообще из страны.Причем процесс идет уже 27 лет.


  shapo написав:PS Хто мене переводить? Ви?


  0mage0 написав:Довго думав, що це означає. Потім зрозумів, що ви про переклад. Перекладає гугл-перекладач, я його не редагую, тому виходить суржик :)

И зачем это делать?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:17

  Pegasmaster написав:
  yama написав:вы немного не так поняли новость , это значит что ГОСТы не обязательны и можно все делать по ТУ

это вы не поняли. давно есть замена гостам. это происходит давно и постоянно. всё развивается, отменяют устаревшее. не ищите зраду, где её нет.
ту и туу точно так же регламентированы и привязаны к соотв. дсту.
попробуйте сейчас что-то делать по "своим ту", а потом продать, устанете пыль глотать.
нормальные производители добиваются соответствия своей продукцией максимального количества стандартов, чтобы расширить потенциальные рынки сбыта.
не морочьте голову людям.
Державні стандарти України (ДСТУ) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року.
Станом на жовтень 2014 фонд національних стандартів в Україні становить 27,5 тис. документів, 7489 з яких гармонізовані з міжнародними та європейськими. Протягом 2014 прийнято 175 національних нормативних документів, з яких 115 гармонізовані з міжнародними та європейськими, підготовлено до затвердження 350 проектів стандартів.

все ваши стандарты ДСТУ базируються на ГОСТа :roll: перепечатали название перевели на украинский язык очень редко в 1% случаев что-то немножко скоректировали в сторону послабления\ухудшения\упрощения и назвали ДСТУ. Мне это знакомо когда в ВУЗе покупал НОВЫЙ учебник и брал в библиотеке старый открывал , а там слово в слово до запятой все то же только автор наш Ректор :lol: так и тут ... Возьмите почитайте ДСТУ и старый ГОСТ будет одно и то же на 98%, в мире называется копирайтинг то же самое но другим словами , хотя думаю и тут не заморачивались перевели гугл переводчиком и все :mrgreen: Объясню вы знаете какой нужен научный и технический потенциал что бы разработать ДСТУ с нуля ? его у нас просто нету вот и копируем то Европейские то Советские в идеале конечно лучше бы Европейские принимали = переводили
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:58

  shapo написав:І навіщо це робити?

Мені зручніше українською.
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