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Bloomberg: Україна за рік впала
в рейтингу інноваційності

Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12

Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році Південна Корея зберегла статус найбільш інноваційної країни в світі.

Дивися повний текст Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12

Росія - 27 місце. Хтось чув, про іновації на Росії? Людина к костюмі робота?
Sergius
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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