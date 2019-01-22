У 2019 році Південна Корея зберегла статус найбільш інноваційної країни в світі.
Дивися повний текст Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12
Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності
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Дивися повний текст Bloomberg: Україна за рік впала в рейтингу інноваційності.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:12
Росія - 27 місце. Хтось чув, про іновації на Росії? Людина к костюмі робота?
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