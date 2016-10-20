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Кредит в банке
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

Кредит в банке

Всем привет. Мне очень нужна ваша помощ. Может быть у кого-то была такая ситуация. Мне могут выдать кредит в банке. Но есть одно но... Я работаю не официально на себя, а для того что бы мне выдали кредит, в банке на ушко подсказал менеджер, мне нужно найти человека который занимается бизнесом легально, и предоставить в банк его ФИО номер телефона и ИНН. У меня есть такие знакомые, но проблема вся в том, что они думают, что если они предоставят эту информацию банку, то они становятся поручителем. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой ситуацией как вы вышли из неё? Может есть люди которые за денежное вознаграждение занимаются помощью такого рода? Мне до завтра нужно этот вопрос решить.
Vovik
 
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