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Кредит в банке
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

Кредит в банке

Всем привет. Мне очень нужна ваша помощ. Может быть у кого-то была такая ситуация. Мне могут выдать кредит в банке. Но есть одно но... Я работаю не официально на себя, а для того что бы мне выдали кредит, в банке на ушко подсказал менеджер, мне нужно найти человека который занимается бизнесом легально, и предоставить в банк его ФИО номер телефона и ИНН. У меня есть такие знакомые, но проблема вся в том, что они думают, что если они предоставят эту информацию банку, то они становятся поручителем. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой ситуацией как вы вышли из неё? Может есть люди которые за денежное вознаграждение занимаются помощью такого рода? Мне до завтра нужно этот вопрос решить.
Vovik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:13

Re: Кредит в банке

Vovik написав:Всем привет. Мне очень нужна ваша помощ. Может быть у кого-то была такая ситуация. Мне могут выдать кредит в банке. Но есть одно но... Я работаю не официально на себя, а для того что бы мне выдали кредит, в банке на ушко подсказал менеджер, мне нужно найти человека который занимается бизнесом легально, и предоставить в банк его ФИО номер телефона и ИНН. У меня есть такие знакомые, но проблема вся в том, что они думают, что если они предоставят эту информацию банку, то они становятся поручителем. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой ситуацией как вы вышли из неё? Может есть люди которые за денежное вознаграждение занимаются помощью такого рода? Мне до завтра нужно этот вопрос решить.


Эти ваши знакомые абсолютно правы, только полный идиот или мошенник оформит на себя кредит другого человека
В принципе люди, которые оформляют на себя кредиты, есть, но "денежное вознаграждение" - это хороший процент от кредита, а вся схема под мошенничество
Faceless
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