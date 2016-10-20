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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20
Кредит в банке
Всем привет. Мне очень нужна ваша помощ. Может быть у кого-то была такая ситуация. Мне могут выдать кредит в банке. Но есть одно но... Я работаю не официально на себя, а для того что бы мне выдали кредит, в банке на ушко подсказал менеджер, мне нужно найти человека который занимается бизнесом легально, и предоставить в банк его ФИО номер телефона и ИНН. У меня есть такие знакомые, но проблема вся в том, что они думают, что если они предоставят эту информацию банку, то они становятся поручителем. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой ситуацией как вы вышли из неё? Может есть люди которые за денежное вознаграждение занимаются помощью такого рода? Мне до завтра нужно этот вопрос решить.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:13
Re: Кредит в банке
Эти ваши знакомые абсолютно правы, только полный идиот или мошенник оформит на себя кредит другого человека
В принципе люди, которые оформляют на себя кредиты, есть, но "денежное вознаграждение" - это хороший процент от кредита, а вся схема под мошенничество
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:44
Я не могу понять каким образом они становятся поручителем не подписывал при этом документы.
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:33
Re: Кредит в банке
Если они их не подписывают, у них будет возможность оспорить договор, формально на них оформленный - ведь именно для того и требуется их ФИО и ИНН. Если менеджер сам предлагает подобное, то он соучастник мошенничества и потенциальный безработный
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