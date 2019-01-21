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Стало відомо, скільки офіційно отримують гравці «Динамо»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:40
Пропонуємо до обговорення:
Серед керівників футбольного клубу Динамо найбільше отримує Ігор Суркіс - 40 тисяч гривень на місяць, а головний тренер Олександр Хацкевич має оклад в 18 тисяч гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки офіційно отримують гравці «Динамо»
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