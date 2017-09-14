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Стало відомо, скільки офіційно
отримують гравці «Динамо»

Стало відомо, скільки офіційно отримують гравці «Динамо»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:40

Стало відомо, скільки офіційно отримують гравці «Динамо»

Пропонуємо до обговорення:
Серед керівників футбольного клубу Динамо найбільше отримує Ігор Суркіс - 40 тисяч гривень на місяць, а головний тренер Олександр Хацкевич має оклад в 18 тисяч гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:41

А налоговая не хочет провести расследование? Это ж уклонение от уплаты налогов на миллионы долларов
makb
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:11

бедные игроки. От 13 до 19 тыс грн получают...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:43

  makb написав:А налоговая не хочет провести расследование? Это ж уклонение от уплаты налогов на миллионы долларов

Так им можно. Это нам нельзя.
p_a_l
 
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