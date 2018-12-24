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Аграрний комітет представив
законопроект про ринок землі

Аграрний комітет представив законопроект про ринок землі
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:41

Аграрний комітет представив законопроект про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
Аграрний комітет парламенту не дочекався від Кабміну подання до Верховної Ради законопроекту "Про обіг земель".

Дивися повний текст Аграрний комітет представив законопроект про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:41

да никто не разрешит продавать землю- это же такая халява сейчас, для олигархов и ко ее арендовать за 3 копейки. Пчелы против мёда?
dramiel87
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