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Tesla підвищила ціни на зарядних
станціях Supercharger...

Tesla підвищила ціни на зарядних станціях Supercharger...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:06

Tesla підвищила ціни на зарядних станціях Supercharger...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня Ілон Маск оголосив про припинення реферальної програми з 1 лютого 2019 року, в рамках якої власники електрокарів Tesla отримували можливість безкоштовної зарядки свого авто від мережі станцій Supercharger протягом шести місяців.

Дивися повний текст Tesla підвищила ціни на зарядних станціях Supercharger по всьому світу.
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