|
|
Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Підтримка 5G, безперечно, стала одним із трендів на ринку смартфонів у 2019 році. Однак, нова технологія вплине на вартість нових пристроїв.
Дивися повний текст Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86858
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор