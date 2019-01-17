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Як вплине підтримка 5G на
вартість китайських смартфонів

Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:14

Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Підтримка 5G, безперечно, стала одним із трендів на ринку смартфонів у 2019 році. Однак, нова технологія вплине на вартість нових пристроїв.

Дивися повний текст Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів.
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