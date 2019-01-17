Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:57

Когда рак на горе свистнет )))Сигнал 5ж глушит туман, та даже молекулы кислорода, которые находятся в воздухе. Потому никто не пхался в эти частоты, так как гемора там не оберешься...5ж модем массово планируют выпускать где-то в конце весны, но он не будет SoC, а отдельной микросхемой, которую надо где-то разместить, которая будет жрать много энергии, и которой нужны 4 антенны (внутренние, которые тоже требуют места для размещения). Потому "некоторые" и предлагают избавиться от аудио разъема 3.5мм джек.А главное - кому нужна такая скорость в мобилках? Это разве что под вышкой стоять и фильмы 8k качать. А отошел к киоску за пирожком и сразу на 4ж переключилось, если вообще не на EDGE.Спорная технология для мобилок. Для автомобилей и ноутов - еще пойдет.