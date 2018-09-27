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Нове валютне законодавство:
що зміниться для бізнесу,...

Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:57

Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Дивися повний текст Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу, банків і населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:57

вроде неплохо. но далеко от идеала. и какой финал этого нововведения покажет только опыт.
-Segey-
 
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