Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.
Дивися повний текст Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу, банків і населення.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:57
Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нове валютне законодавство: що зміниться для бізнесу, банків і населення.
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:57
вроде неплохо. но далеко от идеала. и какой финал этого нововведения покажет только опыт.
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