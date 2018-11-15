У Швеції після 2030 року буде запроваджено заборону на продаж автомобілів з бензиновими або дизельними двигунами.
Дивися повний текст Швеція заявила про свою відмову від двигунів внутрішнього згоряння.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:09
Швеція заявила про свою відмову від двигунів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Швеція заявила про свою відмову від двигунів внутрішнього згоряння.
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:09
То заборонені будуть всі ДВС чи тільки бензинові/дизельні? Є ж ще газ/водень/етанол/біопаливо.
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