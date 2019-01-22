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Україна ввійшла в ТОП-5 світових
експортерів вершкового...

Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24

Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної служби Асоціації виробників молока (АВМ), за 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24 428 тонн вершкового масла, і увійшла в топ-5 світових експортерів.

Дивися повний текст Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового масла.
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На экспорт масло, а своим пальму.
http://ord-ua.com/2019/01/14/falsifikat ... -oborotyi/
http://infagro.com.ua/vladimir-lapa-ruk ... stvennost/
https://www.unn.com.ua/ru/news/1712673- ... niy-galuzi
https://112.ua/statji/ostorozhno-moloch ... 72359.html
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