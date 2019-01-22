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Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної служби Асоціації виробників молока (АВМ), за 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24 428 тонн вершкового масла, і увійшла в топ-5 світових експортерів.
Дивися повний текст Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового масла
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:56
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