Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...
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Yura_Gag написав:Я вот поражаюсь как Новая Зеландия на своем острове столько коров содержит, чтобы быть на первом месте.
Нова Зеландія, яка експортувала 410 365 т
да еще
сухого і збираного молока ... Нова Зеландія — 306 255 т.
На перший погляд, здається разючим те, як спокійно багато фермерів сприймає падіння цін на молочні продукти. Однак у цьому разі потрібно зважати на порівняно низькі виробничі витрати новозеландських фермерів. "Безперечно, доходи будуть значно нижчі, ніж у 2008 році, але навіть із ціною 15 центів/кг я майже повністю покриваю свої виробничі витрати", - сказав молочний фермер Том Пау (Tom Pow) з міста Вангерей на північному острові. Справді, як зазначають експерти, ефективно керовані підприємства можуть виробляти молоко навіть по 10 центів/кг. Цьому сприяють деякі чинники, а саме: n сприятливе цілорічне випасання корів на пасовищах. Це дає змогу обійтися без дорогих хлівів; n для підгодівлі в зимовий період треба зовсім небагато сіна й силосу. Такий продукт поставляє більшість підрядників. А ще - завдяки цьому не потрібно використовувати дорогу кормозбиральну техніку; n приміщення для доїльних установок і молочних цистерн, в основному, краще будувати із застосуванням легких (полегшених) конструкцій.