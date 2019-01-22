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Україна ввійшла в ТОП-5 світових
експортерів вершкового...

Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24

Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового...

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної служби Асоціації виробників молока (АВМ), за 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24 428 тонн вершкового масла, і увійшла в топ-5 світових експортерів.

Дивися повний текст Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового масла.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24

На экспорт масло, а своим пальму.
http://ord-ua.com/2019/01/14/falsifikat ... -oborotyi/
http://infagro.com.ua/vladimir-lapa-ruk ... stvennost/
https://www.unn.com.ua/ru/news/1712673- ... niy-galuzi
https://112.ua/statji/ostorozhno-moloch ... 72359.html
Alex12345
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:56

Это, случайно, не называется "мошенничество"?
https://tsn.ua/video/video-novini/ukray ... maslo.html
Alex12345
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної служби Асоціації виробників молока (АВМ), за 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24 428 тонн вершкового масла, і увійшла в топ-5 світових експортерів.

Дивися повний текст Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового масла.


Ау, зрадофилы! Вы где, тут же такой прекрасный пример! Всьо пропало, всьо развалено, зубожиння и т.д.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:49

Я вот поражаюсь как Новая Зеландия на своем острове столько коров содержит, чтобы быть на первом месте.
Нова Зеландія, яка експортувала 410 365 т

да еще
сухого і збираного молока ... Нова Зеландія — 306 255 т.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:01

  Yura_Gag написав:Я вот поражаюсь как Новая Зеландия на своем острове столько коров содержит, чтобы быть на первом месте.
Нова Зеландія, яка експортувала 410 365 т

да еще
сухого і збираного молока ... Нова Зеландія — 306 255 т.


На перший погляд, здається разючим те, як спокійно багато фермерів сприймає падіння цін на молочні продукти. Однак у цьому разі потрібно зважати на порівняно низькі виробничі витрати новозеландських фермерів. "Безперечно, доходи будуть значно нижчі, ніж у 2008 році, але навіть із ціною 15 центів/кг я майже повністю покриваю свої виробничі витрати", - сказав молочний фермер Том Пау (Tom Pow) з міста Вангерей на північному острові. Справді, як зазначають експерти, ефективно керовані підприємства можуть виробляти молоко навіть по 10 центів/кг. Цьому сприяють деякі чинники, а саме:
n сприятливе цілорічне випасання корів на пасовищах. Це дає змогу обійтися без дорогих хлівів;
n для підгодівлі в зимовий період треба зовсім небагато сіна й силосу. Такий продукт поставляє більшість підрядників. А ще - завдяки цьому не потрібно використовувати дорогу кормозбиральну техніку;
n приміщення для доїльних установок і молочних цистерн, в основному, краще будувати із застосуванням легких (полегшених) конструкцій.

©Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу
https://propozitsiya.com/ua/molochni-fe ... riod-krizi
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:09

  Sommer написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної служби Асоціації виробників молока (АВМ), за 10 місяців 2018 року Україна експортувала 24 428 тонн вершкового масла, і увійшла в топ-5 світових експортерів.

Дивися повний текст Україна ввійшла в ТОП-5 світових експортерів вершкового масла.


Ау, зрадофилы! Вы где, тут же такой прекрасный пример! Всьо пропало, всьо развалено, зубожиння и т.д.

Ау, порохоботы!
Жить стало лучше, жить стало веселее!
Зарплаты вышли на европейский уровень, рядовой рабочий зарабатывает 1 000 евро! Перемога!
Rainbow
 
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