Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10...

Немецкий эксперт оценил переговоры России, ЕС и Украины по транзиту газа

Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт рассказал о противоречиях в ходе трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа.

«Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 млрд кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда «Северный поток – 2» достроят, Газпрому без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе», – сказал он.

Кроме того, считает он, Киев и Брюссель хотят заключить договор в соответствии с правилами ЕС, тогда как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной.

Манготт полагает, что Россия тянет время: следующий раунд переговоров назначен на май, и стороны приближаются к 31 декабря 2019 года, дате истечения текущего договора.

По его мнению, Москва хочет дождаться выборов президента на Украине и посмотреть, как будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева.

«Я исхожу из того, что Москва не примет объем транзита через Украину более чем в 15 – 20 млрд кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет», – отметил он.